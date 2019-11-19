بالصدفة.. كويتية تكتشف جهاز مراقبة مثبتًا على سيارتها

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قادت الصدفة سيدة في الكويت لتكتشف أن جهاز تعقب مثبت في مركبتها، ما جعلها بشكل دائم تحت دائرة المتابعة والتعقب. وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، جاء اكتشاف السيدة الكويتية عندما عثرت على قطعة غريبة الشكل مثبتة في مركبتها، ما أثار استغرابها، وعندما دققت فيها، تبين لها أنها ليس لها علاقة بالمركبة وأن شخصًا ما قام بتركيبها،…