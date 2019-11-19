بالصدفة.. كويتية تكتشف جهاز مراقبة مثبتًا على سيارتها

قادت الصدفة سيدة في الكويت لتكتشف أن جهاز تعقب مثبت في مركبتها، ما جعلها بشكل دائم تحت دائرة المتابعة والتعقب.
وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، جاء اكتشاف السيدة الكويتية عندما عثرت على قطعة غريبة الشكل مثبتة في مركبتها، ما أثار استغرابها، وعندما دققت فيها، تبين لها أنها ليس لها علاقة بالمركبة وأن شخصًا ما قام بتركيبها، ما دفعها لإبلاع وزارة الداخلية.
وقال مصدر أمني إن ”دوريات الأمن توجهت إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم، تبين أن القطعة عبارة عن جهاز تعقب لمكان وجود المركبة، فقصدت المواطنة أحد المخافر، وسجلت قضية ضد مجهول وتم تسليم الجهاز إلى رجال الأمن، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوصول إلى هوية الفاعل لضبطه ومعرفة دوافعه“.