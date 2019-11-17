مقتل ضابط شرطة تركي وزوجته رميًا بالرصاص

لقي ضابط في الشرطة التركية يدعى ”إركان أوزتورك“، مصرعه اليوم الأحد، هو وزوجته أمام طفليهما في منزل الأسرة في مدينة اسبرطة غرب البلاد.

وأقدم شقيق الزوجة ”إبرو اوزتورك“ على إطلاق النار من مسدسه على الزوجين في الساعة التاسعة صباحًا، إثر شجار عائلي، بحسب بعض الشهادات.

وسارع الجيران إلى إبلاغ الشرطة بعد سماعهم إطلاق النار، وعند وصول قوات الأمن إلى مكان الجريمة وجدوا الضحيتين قد فارقا الحياة، وكانا ملقيَين على الأرض وسط بركة من الدماء.

وقامت السلطات بنقل الجثتين إلى المشرحة، بينما تحفظت على الطفلين اللذين لا يتجاوزان الخامسة.