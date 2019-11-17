موريتانيا.. لجنة حقوق الإنسان تحقق في اتهام مواطن لطبيب بالتسبب بوفاة زوجته

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، عن فتح تحقيق حول ملابسات وفاة إحدى السيدات، في عيادة خاصة أثناء خضوعها لعملية جراحية.

وقالت اللجنة في بيان: إن ”مواطنًا موريتانيًا، سلمها شكوى، يتهم فيها الطبيب المشرف على عملية زوجته، بالتقصير وعدم الحيطة، التي كانت السبب المباشر في وفاة زوجته“. مؤكدة أنها ”فتحت تحقيقًا، في ملابسات القضية، انطلاقًا من دورها في حماية حقوق الإنسان، وأنها ستتابع تطوراتها مع الجهات المختصة، وستطلع الرأي العام على كل المستجدات المتعلقة بها“.

ودعت اللجنة الجميع إلى ”أخذ الحيطة والحذر، في كل ما من شأنه أن يعرض أرواح الناس للخطر“.

وتأتي هذه الشكوى، بعد أيام من فتح السلطات الموريتانية، تحقيقًا في ملابسات بيع واحدة من أشهر الصيدليات في العاصمة نواكشوط، دواءً منتهي الصلاحية لأحد المواطنين، الذي تقدم بدوره بشكوى إلى الجهات المعنية، متهمًا الصيدلية بـ“الاستهتار بحياة المواطنين من خلال بيع أدوية غير صالحة للاستعمال“.

وأطلقت وزارة الصحة منذ عدة أيام، حملة للقضاء على الأدوية المزورة، أو منتهية الصلاحية، وصادرت في إطارها 100 طن من المواد الطبية غير الصالحة للاستعمال، وقامت بإتلافها بحضور وسائل الإعلام، متعهدة بمواصلة العمل من أجل تنظيف السوق من هذه الأدوية، التي وصفتها ”بالسموم“.

كما بدأت الوزارة بتنفيذ جملة من الإجراءات بهدف تنظيم القطاع، وقامت بسحب رخص الصيدليات والعيادات غير المرخصة في البلاد.

ولاقت إجراءات وزارة الصحة الموريتانية دعمًا كبيرًا من المواطنين، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي.