القضاء الفلسطيني يبدأ محاكمة قتلة إسراء غريب الاثنين

تبدأ الجهات القضائية في فلسطين، غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة الفتاة المغدورة إسراء غريب التي قتلت على يد أفراد من عائلتها في جريمة قيل إنها مرتبطة بالشرف فيما قال أهلها إنها توفت نتيجة مس شيطاني.

وقال المركز الإعلامي القضائي إن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية المتوفاة إسراء غريب ستكون يوم غد الاثنين، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، في قاعة محكمة بداية بيت لحم.

وأوضح في بيان، صدر عنه اليوم أن الجلسة ستكون علنية، بحيث يمكن الصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقًا لمجريات الجلسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن القضاة في حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة، وذلك حفاظًا على خصوصية وكرامة المتوفاة.

وأضاف: ”نظرًا لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام، فإن دخول الصحفيين سيكون وفقًا للظروف الموضوعية في قاعة المحكمة، وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الحضور، وستكون الأولوية في التغطية لمن يحضر أوَّلًا.

وتابع: لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة الشعبية على القضاء وتجسيد علنية المحاكمة سيكون الحضور متاحًا لممثلين عن المجتمع المدني، ومن يرغب من المواطنين.

كما أهابت المحكمة بتجنب أي شكل من أشكال التظاهر داخل حرمها، وسيكون ذلك متاحًا خارج أبوابها، ما لم يؤثر على سير إجراءات المحاكمة.