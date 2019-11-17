البنزين يقود 5 مسؤولين للمحاكمة العاجلة في مصر

أحال الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، 5 مسؤولين بالإدارة العامة للموانئ، التابعة لشركة السويس لتصنيع البترول – حكومية- للمحاكمة العاجلة، في قضية فساد مالي وإداري وصفها بـ“الجسيمة“، ترتب عليها الإضرار بالمال العام لتسهيلهم سرقة السائقين بشركة السهام لتكرير البترول لخام ”النافت“ المستخدم في صناعة البنزين وقيمته 1.9 مليون جنيه، بما يوازي 118 ألف دولار.

وضمت مذكرة الإحالة كلًّا من رمضان فاروق زايد مدير عام مساعد بالإدارة العامة لمواني البترول، وجمال علي خليل مدير عام مساعد، وخالد بشير أحمد رئيس قسم، وشريف خليفة إبراهيم رئيس قسم، ومحمد سامي أحمد مراقب مستودع.

وشملت المذكرة، أن المخالفة الثابتة في حق المتهمين على درجة عالية من الجسامة والخطورة، وما تعكسه من سوء مسلكهم مرتكبين جريمة الاستيلاء على كميات كبيرة من خام ”النافت“؛ ما يفقدهم الأمانة والحرص على أموال جهة عملهم؛ ما يؤثر بالسلب على أحد مصادر الدخل الهامة للبلاد.

وتناولت المذكرة أن المخالفة المرتكبة تشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام؛ ما يقتضي معه أخذهم بأقصى شدة ممكنة لتكون رادعة لهم وللغير ممن تسول لهم أنفسهم الاستهانة بحرمة المال العام، ولا يقلل من ذلك شروع المتهمين في جبر الأضرار المالية.

ووافق المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات عليهم وبما يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات جسيمة لما فيها من ردع وزجر.