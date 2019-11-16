احتجاجات إيران.. امرأة تعبر عن غضبها بطريقة غريبة (فيديو)

لجأت امرأة إيرانية غاضبة إلى طريقة غريبة للتعبير عن غضبها، مع تصاعد الاحتجاجات التي تعم مدنًا إيرانية على خلفية قرار رفع أسعار البنزين.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ سيدة وهي ترتدي ”الكفن“ في مدينة أصفهان، احتجاجًا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.

#إيران : امرأة ترتدي الكفن في مدينة اصفهان احتجاجاً على غلاء المعيشة و إرتفاع أسعار الوقود

#ايران_تنتفض #IranProtests pic.twitter.com/kglnhack87 — قناة وصال (@Wesal_TV) November 16, 2019

وأظهر المقطع المتداول السيدة وقد غطّت نفسها بثوب أبيض، لم تظهر منه ملامحها، وحولها عدد من المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة للحكومة وقوات الأمن التي قمعت المحتجين في عدة مناطق.

ويشير مغردون ونشطاء إلى أنّ ارتداء المرأة للكفن دليل على عدم خوف المحتجين من القمع الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين.

وأظهرت مقاطع عديدة قوات الأمن وهي تعتدي بالضرب بالعصا والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما أرجع نشطاء وفاة ثلاثة من المحتجين إلى استخدام القوات للرصاص الحي في عدة مناطق.