استدرجها وخنقها.. تفاصيل جديدة بمقتل امرأة على يد طليقها في مكة المكرمة

كشفت مصادر تفاصيل جريمة قتل رجل لطليقته في السعودية، يوم الاثنين الماضي، والتي أقدم فيها الجاني على خنق الضحية حتى الموت.

وبحسب ما نقل موقع ”سبق“ المحلي، فإن الجاني أقدم على استدراج طليقته، صباح يوم الاثنين الماضي، بعد أن اتصل بها متظاهرًا أنه مريض ويحتاج للمساعدة؛ فبادرت المقتولة بإبلاغ ابنها عن حالة والده، واتجها على الفور مسرعْين إلى مكان سكنه لإنقاذه.

وقال الجاني في التحقيقات إنه عند دخول طليقته وابنهما إلى شقته استقبلهما بالتظاهر بالمرض، وطلب من ابنه أن يذهب بمركبته لشراء بعض الأغراض، وعند مغادرته الموقع تهجم الجاني على طليقته، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة، ومن ثم أبلغ الجهات الأمنية بقيامه بقتل طليقته .

وباشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة معاينة مسرح الجريمة، وضبطت الجاني وهو في العقد الخامس من العمر، والمجني عليها في العقد الرابع من العمر، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة .