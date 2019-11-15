الأمن الكويتي يبحث عن إيراني ”خان الأمانة“

تجري الأجهزة الأمنية في الكويت بحثها عن إيراني توارى عن الأنظار بعدما سرق نحو 14 ألف دينار كويتي من محل صرافة يعمل به.

ووفق ما ذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم الجمعة، فإنّ ”مواطنًا يملك محل صرافة تقدم إلى مخفر منطقة الفحيحيل ببلاغ أفاد فيه بأنه تعرض لخيانة أمانة من قبل صراف إيراني يعمل لديه“، مشيرًا إلى أنّ المتهم ”استولى على أموال الصرافة وهرب إلى جهة غير معلومة“.

ونقلت الصحيفة عن المواطن قوله إنّه ”عند هروب المتهم، تفقد الحسابات، فتبيّن اختفاء مبلغ أربعة عشر ألف دينار من خزينة الشركة“.

وأشارت إلى أنّه ”تم تسجيل قضية خيانة أمانة، أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحري عن المتهم وضبطه“.