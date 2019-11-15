الكويت.. ”المؤبد“ لقاتل والده طعنًا في منزل عائلته بالرحاب

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الجمعة، بالحبس المؤبد على شاب من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“، متهم بقتل والده في منطقة الرحاب 2013، لاغية بذلك حكم محكمة الاستئناف بالإعدام شنقًا، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر/تشرين الأول العام 2013، حين وقعت مشاجرة عائلية في أحد منازل منطقة الرحاب انتهت بمقتل الأب (في العقد السادس من عمره) بسكين كبيرة، فيما تعرض الابن القاتل (في العقد الثاني من عمره) وشقيقته ووالدته لإصابات متفرقة.

وأكد الابن الجاني أنه لم يكن بنيته قتل والده، مبينًا أنه حاول تخليص شقيقته ووالدته من يد والده الذي كان يضربهما بعنف، فقام والده بطعنه بيده فاستل منه السكين الكبيرة وقام بطعنه في رقبته فأرداه قتيلًا على الفور.