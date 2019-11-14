رغم الحظر.. الحمير تعاني من حمل البدناء في اليونان (صور وفيديو)

كشف فيديو حديث تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحمير في اليونان لا تزال تعاني من حمل السياح البدناء، على الرغم من القانون الذي يحظر ذلك.

وفي الفيديو، يمكن رؤية أنه لا يزال يتم إجبار الحمير على حمل سياح ثقيلي الوزن في جزيرة سانتوريني، كما يُظهر كيف يتم ضرب الحمير من قِبل الرعاة، وهي تحمل السياح البدناء.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأتي هذا الفيديو بعدما حظرت الحكومة اليونانية في العام الماضي، أي شخص يزيد وزنه عن 100 كغم أو يكون وزنه خمس وزن الحيوان، من ركوب الحمير للتسلية.

وعلى الرغم من القانون الواضح، إلا أن الفيديو الجديد يُظهر معاناة الحمير بينما تسير ما يصل إلى 500 خطوة من ميناء الجزيرة إلى عاصمتها ”فيرا“ وهي تحمل أشخاصًا ثقيلي الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية كيف تُعامل الحيوانات بقسوة، حيث يتم ضربها بالعصى وتُصاب بجروح عديدة نتيجة الضرب والسروج غير المناسبة.

يجدر بالذكر أن الفيديو سجلته جمعية ”بيتا“ الألمانية للرفق بالحيوانات، خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أنها كشفت عنه اليوم الخميس.

وجنبًا إلى جنب مع تسليط الضوء على معاناة الحمير وتجاهل القانون، أشارت الجمعية أيضًا في الفيديو إلى أن الحمير تمكن رؤيتها وهي تتعثر وتشق طريقها بصعوبة، الأمر الذي يعرض السياح الآخرين الذين يسيرون على أقدامهم للخطر.

كما أشارت الجمعية إلى أنه في الوقت الذي لا تحمل فيه الحمير السياح، يتم تركهم في الكثير من الأحيان تحت أشعة الشمس الحارقة دون مدهم بالماء أو توفير منطقة ظل لهم.

وتستمر معاناة الحمير، بينما يوجد تلفريك يمكنه أداء نفس الأمر ونقل السياح نفس المسافة.

وقالت ”إليزا ألين“، رئيسة الجمعية: ”من العار أن تتم معاملة الحمير والبغال اللطيفة بهذا الشكل، وإجبارها على العمل يوميًا بدون أي راحة من أشعة الشمس الحارقة، جمعية بيتا تطالب السياح بتجنب هذه الجولات القاسية البشعة وتحث السلطات اليونانية على التدخل وإيقاف هذه الإساءة“.