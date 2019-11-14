مجهول يطارد ضابطًا في الكويت ويحاول قتله بمسدس

كثفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من تحرياتها بحثًا عن شخص مجهول، بعد قيامه بتهديد أحد رجال الأمن (ضابط صف) بسلاح ناري ومطاردته مسافة لا تقل عن 15 كلم.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أكد المجني عليه أنه لا يعرف المتهم ولم يسبق له أن التقى به، مضيفًا أنه خلال قيادته سيارته الخاصة وبمجرد خروجه من منزله في محافظة الأحمدي، فوجئ بشخص يرتدي الزي المحلي يقود مركبة رباعية الدفع يتبعه وهو يحمل سلاحًا ناريًا مصوبًا باتجاهه.

وأضاف أنه اضطر للإسراع بمركبته قدر المستطاع، لكن المتهم حاول اللحاق به، لافتًا إلى أنه كان بصدد إصابته بمسدس كان يحمله، وتعمد الاصطدام به أكثر من مرة.