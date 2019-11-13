حجز كويتي وأبنائه لاعتدائهم على معلم داخل مدرسة (فيديو)

أمرت النيابة العامة في الكويت، بحجز مواطن كويتي واثنين من أبنائه لاعتدائهم على أحد المعلمين داخل المدرسة بعد سجال دار بينهم.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة ”القبس“ المحلية أن النيابة أمرت بحجز الأب وأبنائه الطلبة الذين اعتدوا على المعلم في إحدى مدارس محافظة الأحمدي.

وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًا أظهر شجارًا عنيفًا داخل المدرسة بين المعلم والمواطن والد الطلبة تطور إلى عراك عنيف شارك به أبناء المواطن، قبل أن يتدخل المعلمون والمتواجدون بفض الشجار.

#فيديو| «هوشة» ولي أمر وأبناؤه مع معلم داخل المدرسة pic.twitter.com/a0mVVJPdnt — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) November 12, 2019

وأوضحت تقارير محلية أن ”الخلاف بين المواطن والمعلم بسبب تأخر وصول أبناء الأول إلى المدرسة، حيث اعترض على تسجيل أبنائه في كشوف المتأخرين، ليتطور السجال إلى هجوم وضرب شارك به أبناء المواطن“.

وتقدَم المعلم بشكوى إلى الجهات الأمنية المختصة بتعرضه للضرب من ولي أمر أحد الطلبة أرفقها بتقرير طبي يفيد بتعرضه للإصابات، وقد تم تسجيل قضية أحيلت إلى شرطة الأحداث لوجود متهمين قاصرين.

وطالبت جمعية المعلمين الكويتية وزارة التربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ حق المعلم، وضرورة تدخل السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) لسرعة إقرار قانون حماية المعلم.