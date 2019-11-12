الإمارات.. قتل زميله رغبة في دخول السجن فحصل على ”المؤبد“

دفعت رغبة متهم آسيوي في دبي بدولة الإمارات للبقاء فيها وضمان عدم عودته إلى موطنه إلى ارتكابه جريمة قتل، وانتهت بحكم سجنه بالمؤبد من قبل محكمة الجنايات.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، أقدم المتهم – وهو عامل – على انتهاز فرصة نوم زميله بمقر عملهم في بناية تحت الإنشاء وخنقه بقطعة قماش (شال) كان يلفها حول رقبته، وذلك لرغبته في دخول السجن، وضمان عدم عودته إلى موطنه.

وقال أحد الشهود على الجريمة إنه لا عداء مسبقًا بين الجاني والمجني عليه، لكن الجاني خاف من العودة إلى بلاده، بعد تصويره عاريًا من قبل شخص وإرسال الصور إلى شقيقه هناك، حيث أصر الأخير على عودته فورًا إلى البلاد، ما أصاب المتهم بالخوف، فقرر ارتكاب جريمة في الدولة كي لا يعود، وقرر خنق المجني عليه رغم إبعاده عنه من قبل عمال متواجدين في الموقع، لكنه عاد مرة أخرى واستمر بخنقه حتى مات.

وتلقت الشرطة بلاغًا عن تعرض شخص لاعتداء بشقة في بناية تحت الإنشاء تابعة لشركة مقاولات، وتم نقله بالإسعاف، لكنه توفي داخلها، فيما تم القبض على المتهم لحظتها.

واعترف المتهم بجريمته، مؤكدًا انتهازه فرصة نوم زميله أثناء الاستراحة، فجثم على صدره وخنقه بيديه، مبررًا جريمته برغبته في البقاء بالإمارات حتى لو دخل السجن على العودة إلى بلاده، لأن لديه خلافات في بلده بسبب قيام شخص بتصويره عاريًا، وإرسال الصور إلى شقيقه الذي هدده وطلب منه العودة.