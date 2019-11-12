”التربية“ الكويتية تصدر عقوبتها بواقعة دهس الطالب شاهين البشر

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت عن نتائج تحقيقاتها في حادثة دهس الطالب شاهين البشر في مدرسة عبداللطيف العمر الابتدائية، حيث قضت بقرار الخصم ما بين 5 و10 أيام على مديرة المدرسة ومساعدتها وباحثة شؤون الطلبة و7 مدرسات مناوبات، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وكان الطفل شاهين البشر قد تعرض لحادث دهس من قبل سيارة نقل الأطعمة داخل أسوار مدرسته، منذ نحو 6 أشهر، وأثارت قصته آنذاك تعاطفًا واسعًا في مواقع التواصل.

وتعرض الطفل شاهين لإصابة بليغة في الرأس، فيما تم إدخاله المستشفى وهو في حالة حرجة، ولا يزال يتلقى العلاج، وفق ناشطين.

ودفعت الحادثة لحظر وزارة التربية الكويتية دخول السيارات داخل المدارس أثناء الدوام الرسمي.

وعممت وزارة التربية القرار على جميع مديري ومديرات المراحل التعليمية المختلفة، لمنع دخول السيارات بشكل نهائي داخل المدارس؛ حرصًا على سلامة الطلبة.