الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن في حديقة الملز بالسعودية

سقوط جرحى في عملية طعن قام بها مجهولون ضد أعضاء فرقة استعراضية على مسرح حديقة الملز بالعاصمة السعودية الرياض، أثناء إحيائهم إحدى فعاليات موسم الرياض . . قالت وسائل إعلام سعودية إن شرطة الرياض تمكنت من اعتقال مقيم عربي وجد بحوزته السلاح المستخدم (سكين) في طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله المعروفة بـ"الملز"، في العاصمة الرياض.