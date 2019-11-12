الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن في حديقة الملز بالسعودية

كشفت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، هوية منفذ عملية الاعتداء على أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله.

وأوضحت، في بيان، أن الشرطة باشرت في الثامنة من مساء يوم الاثنين، حالة اعتداء على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية للطعن خلال تقديمهم عرضًا حيًا على مسرح حديقة الملك عبدالله في حي الملز بالرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة الرياض في البيان، أنه ”تمت السيطرة على الجاني وألقي القبض عليه، إذ تبين أنه مقيم يمني يبلغ من العمر 33 عامًا وضبط بحوزته السكين“.

وأفاد أن حالة المصابين الصحية مستقرة، وأن الإصابات التي لحقت بهم سطحية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فرقة استعراضية تؤدي عرضًا مسرحيًا، بينما يتجمع حولها الناس للمشاهدة عندما هجم أحد الأشخاص على أفراد الفرقة.