بالفيديو.. مجهولون يهاجمون فرقة استعراضية في حديقة الملز في الرياض

قال مدونون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الإثنين، إن مجهولين هاجموا فرقة استعراضية كانت تقدم عرضًا في حديقة الملز في الرياض.

أول فيديو لعملية الطعن التي نُفذت ضد فرقة استعراضية يحيون إحدى فعاليات #موسم_الرياض اضغط للمشاهدة???? تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠١٩

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، فرقة استعراضية تؤدي عرضًا على المسرح، بينما يتجمع حولها الناس للمشاهدة عندما هجم شخصان على أفراد الفرقة فوق المسرح.

وسقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين أيضًا، وقد ترددت أنباء عن أن الهجوم تسبب بطعن أكثر من شخص من أفراد الفرقة.

#عاجل.. جرحى في عملية طعن نُفذت ضد أعضاء فرقة استعراضية يحيون إحدى فعاليات #موسم_الرياض بالسعودية (صور أولية)#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠١٩

ولم يصدر تعليق رسمي حول حقيقة الفيديو المتداول حتى الساعة.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويندرج العرض ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض ضمن ”موسم الرياض“ الذي يستمر على مدى 70 يومًا.