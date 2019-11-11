سعودي يقتل طليقته خنقًا في مكة المكرمة

أقدم مواطن سعودي في مكة المكرمة على قتل طليقته خنقًا، في جريمة عنف أسرية استيقظت عليها منطقة مكة المكرمة صباح اليوم الاثنين.

وهاجم الجاني طليقته في شقتها السكنية بحي العزيزية في مكة، وأقدم على قتلها خنقًا دون أن يغادر مكان الجريمة.

وذكرت صحيفة ”سبق“ أن ”الجهات الأمنية التي وصلت إلى موقع الجريمة بعد تلقي بلاغات بوقوعها، وجدت القاتل يقف أمام منزل طليقته، معترفًا لرجال الأمن بارتكابه الجريمة“.

وضبطت دورية الأمن التي حضرت في الموقع، القاتل، وبدأت تحقيقاتها في الحادثة، فيما أكد فريق إسعاف تابع للهلال الأحمر وفاة السيدة.

وتثير حوادث العنف ضد النساء غضبًا واسعًا في السعودية، وسط مطالب بسن تشريعات جديدة توفر حماية لهن مع تكرار حوادث العنف المختلفة الدوافع بحقهن.