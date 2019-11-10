 مجهول يحرق مركبة متعمدًا في جدة السعوديّة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مجهول يحرق مركبة متعمدًا في جدة السعوديّة (فيديو)

مجهول يحرق مركبة متعمدًا في جدة السعوديّة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أقدم شاب مجهول، على إحراق مركبة متوقفة في أحد شوارع مدينة جدة، وذلك بعد أن سكب عليها سائلًا سريع الاشتعال، ولاذ بالفرار بسبب ارتفاع ألسنة اللهب التي كادت أن تحرق وجهه.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر شابًا وهو يقوم بكسر زجاج المركبة، ثم ألقى فيها مادة قابلة للاشتعال قبل أن يولي هاربًا.

وبحسب الناشطين فإن الحادثة وقعت في تاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولم يصدر عن السلطات المعنية في السعودية، تعليق على الفيديو، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما يُنشر على مواقع التواصل.

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