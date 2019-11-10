مجهول يحرق مركبة متعمدًا في جدة السعوديّة (فيديو)

أقدم شاب مجهول، على إحراق مركبة متوقفة في أحد شوارع مدينة جدة، وذلك بعد أن سكب عليها سائلًا سريع الاشتعال، ولاذ بالفرار بسبب ارتفاع ألسنة اللهب التي كادت أن تحرق وجهه.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر شابًا وهو يقوم بكسر زجاج المركبة، ثم ألقى فيها مادة قابلة للاشتعال قبل أن يولي هاربًا.

فيديو متداول .. لإحراق مجهول سيارة مواطن عمداً بحي المنار شرقي #جدة pic.twitter.com/pxeUyK5Ng4 — طرق جدة (@Jed_Rd1) November 10, 2019

وبحسب الناشطين فإن الحادثة وقعت في تاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولم يصدر عن السلطات المعنية في السعودية، تعليق على الفيديو، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما يُنشر على مواقع التواصل.