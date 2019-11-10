الكويت تخلي سبيل صاحب مسابقة ”أجمل سيقان للنساء“

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المواطن الذي دعا قبل أيام إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.

وتم إخلاء سبيل المواطن بكفالة مالية بقيمية 500 دينار، نحو (1600) دولار، بعد حجزه لعدة أيام بشكوى مقدمة من إدارة المباحث الإلكترونية، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية.

وكان الشاب قد أعلن في المسابقة المثيرة للجدل، أنه سيمنح خلخال ذهب باهظ الثمن لأجمل سيقان، مشترطًا أن يتم إرسال صور السيقان من قبل الفتيات اللواتي يرغبن بالمشاركة بهذه المسابقة.

وأثارت المسابقة حالة استياء واسعة في البلد الخليجي المحافظ، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب واستدعائه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت ”بالمنافية للعادات والتقاليد“.

وبرر الشاب المتهم فعلته بأنها بغرض التسلية، وقد قام بحذف الفيديو من جميع حساباته، إلا أن هذا لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وسط مطالبات من النشطاء باتخاذ عقوبات تجاه الفتيات المشاركات في هذه المسابقة.