الكلاب البرية تأكل رضيعًا حيًّا تركته والدته في الغابة

التهمت الكلاب البرية رضيعًا حديث الولادة حيًا، بعد أن رمته والدته في إحدى غابات تايوان، بدعوى أنها وصديقها غير قادرين على تربيته؛ بسبب الفقر.

وقالت الشرطة إنها عثرت على قطع صغيرة من العظام التي تركتها الكلاب، بعد أن هاجمت الطفل في الغابة خارج مدينة كاوسيونج جنوب تايوان.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية، أن الأم التي تدعى زياو ماي وتبلغ من العمر 19 سنة، اعترفت أنها تركت الطفل في الغابة بالاتفاق مع صديقها والد الرضيع وعمره 28 سنة.

وأشارت إلى أن ”ماي“ وصديقها تعرفا إلى بعضهما بعضًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منذ فترة قصيرة، وأنها حملت منه وعاشا في مقهى للإنترنت، وسط تايوان لنحو شهر، قبل أن يهربا إلى مدينة كاوسيونج لتجنب محققي الشرطة.

وأضافت أن ماي اعترفت، بعد أن عثرت عليها الشرطة، بأنها أنجبت طفلًا وذهبت به في اليوم نفسه إلى الغابة وتركته هناك، موضحة أن رجال الشرطة عثروا على بقايا الطفل وملابسه في المكان الذي وصفته الأم.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”هناك احتمال كبير بأن تكون الكلاب التهمت الطفل وهو لا يزال حيًا، أو أنه مات بسبب الجوع والبرد ثم التهمته الكلاب“.