القبض على تركي حاول سرقة آثار من الحرمين بمكة المكرمة

ألقت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة، القبض على تركي حاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائن في حي أم الجود، التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وفي التفاصيل، تمكن المتهم من التسلل إلى المعرض قبيل فجر الجمعة، عبر دورات المياه، وقام بتكسير بعض الأسوار الزجاجية لإتلافها للوصول إلى الآثار وسرقتها ثم الهرب.

وحسب صحيفة ”الوطن“ المحلية، فإنه ”أثناء تنفيذ عملية السرقة، التي صادفت انتهاء ورديّة حراس الأمن بالمعرض وبداية وردية أخرى، تنبهوا إلى وجود بعض الأصوات الغريبة، عندها عادوا إلى كاميرات المراقبة، ليظهر لهم اللص وهو يحاول الهرب من الموقع“.

خلال ذلك، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المعرض، وضبطت المتهم وأحالته إلى شرطة العزيزية، لاستكمال التحقيقات معه ثم تحويله إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.