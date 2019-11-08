اعتداء معلم على طالب وضربه يثير موجة غضب في الكويت (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو للحظة مشاجرة بين معلم وأحد الطلبة تخللها تبادل للألفاظ المسيئة وضرب المعلم للطالب بشكل عنيف وسحبه من يديه بعد سجال دار بينهما وسط تواجد لعدد من الطلبة في ساحة إحدى المدارس.

وأظهر مقطع الفيديو سجالاً بين المعلم والطالب ”حيث وبَخ المعلم الطالب وقام بسحبه من يديه ليرد عليه الأخير بألفاظ مسيئة قائلاً (يا حمار) الأمر الذي أثار غضب المعلم الذي قام بدفع الطالب بقوة وضربه وسط محاولات لعدد من المتواجدين بفض الشجار الذي لم يتبين سببه“.

سؤال يطرح نفسه .

من هو المراهق المدرس ام الطالب ؟#مدرس_يعتدي_على_طالب pic.twitter.com/1Ok3eq0jEM — طلال الدسم (@Talal_Aldasem) November 8, 2019

وبالرغم من عدم معرفة موقع الحادثة أو تاريخها، فقد أثارت ردود فعل غاضبة من قبل النشطاء وسط تباين واضح في الآراء بين من ”انتقد تصرف المعلم بشدة مطالباً بمعاقبته لتعديه بهذا الشكل على الطالب وبين من انتقد سلوك الطالب وردِه على معلمه بألفاظ بذيئة“.

وتعليقاً على الحادثة، فقد نقلت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية عن مصادر تربوية، أن الإجراءات المتخذة تجاه مثل هذه الحادثة ستطول كلاً من المعلم والطالب، ”حيث سيخضع الطالب لمجلس نظام في المدرسة لمحاسبته على الألفاظ التي قالها للمعلم“.

وبالنسبة للمعلم فإنه وفق ما أظهره الفيديو، ”سيتم إحالته إلى الشؤون القانونية في المنطقة التعليمية لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه والذي يتراوح بين عقوبة الخصم من الراتب أو إحالته إلى الإدارة القانونية في الوزارة والتي تتخذ عقوبات أكبر إذا ثبت على المعلم استخدامه لأسلوب الضرب“.