أمام أطفالهما.. أردني يقتلع عيني زوجته ويمنع إسعافها

أقدم رجل أردني على اقتلاع عيني زوجته أمام أولادهما، بعد حدوث مشادة بينهما، أثناء تواجدهما داخل منزلهما في مدينة جرش شمال الأردن.

واحتجز الزوج زوجته في المنزل دون إسعافها وسط صراخ أطفالها.

ووفق وسائل إعلام محلية، نُقلت الضحية لاحقًا إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس، وتم تحويلها إلى المدينة الطبية في عمّان، لإجراء تدخل جراحي فوري انتهى باستئصال إحدى عينيْ السيدة بعد تضررها بشكل كلي، ومنعًا لوصول الضرر إلى الدماغ، فيما أبقى الأطباء على العين الأخرى في مكانها بعد ترميمها شكليًا فقط، لكنها أصيبت بالعمى الكلي بنسبة 100%.

وبحسب مصدر أمني، فقد تم إلقاء القبض على الزوج من قِبل الجهات الأمنية.