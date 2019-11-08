الإمارات.. استيقظ صباحًا ففوجئ بارتكابه جريمة قتل

فوجئ آسيوي عاطل عن العمل، في دبي بدولة الإمارات، حين استيقظ ذات يوم، بارتكابه جريمة قتل لم يكن على علم بها، ما دفعه للفرار قبل أن يتم القبض عليه.

وتشير التفاصيل، إلى أنّ المتهم اعتدى على زميله حتى الموت، لكنّ الآسيوي أنكر أمام محكمة الجنايات نيته قتل المجني عليه، مبررًا أنه قصد ضربه وإيذاءه فقط، بسبب نوم الأخير مكانه، قبل أن يكشتف صباحًا أنه فارق الحياة.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن الخلاف نشب بين الاثنين حول أولوية النوم في ساحة رملية، حيث سبق أن حذر الجاني زميله (المجني عليه) من النوم مكانه، وحين توجه إليه كان الأخير نائمًا محله، فدفعه برجله حتى يستيقظ، ثم طلب منه مغادرة المكان، وتوجه إلى دورة المياه وعاد فوجده لا يزال نائمًا في مكانه.

عند ذلك، انهال الجاني بالضرب بيديه ورجليه على المجني عليه بأنحاء متفرقة من جسده، ثم توجه إلى سيارة ”بيك أب“ ونام فيها، وحين استيقظ في اليوم التالي، شاهد تجمهر عدد من الأشخاص حول المجني عليه، فعرف أن زميله قد فارق الحياة، ما دفعه للفرار من الموقع.

وتلقت الشرطة بلاغًا بالواقعة، بعد العثور على الجثة في ساحة رملية خلف ”غراند سيتي مول“، حيث قال حارس أمن: إنه شاهد الجثة ملقاة قرب إحدى السيارات، حين قدم إلى عمله صباحًا.