الكويت.. تطور جديد في قضية الداعي لمسابقة تصوير سيقان النساء

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، استمرار حبس شاب دعا قبل أيام إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء مقابل جائزة ذهبية لأجمل صورة.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، أنه سيتم حبس الشاب حتى يوم الأحد المقبل، وذلك عقب أيام من ضبطه من قبل رجال إدارة المباحث الإلكترونية.

النيابة العامة تقرر استمرار حبس الداعي إلى #مسابقة_السيقان إلى يوم الاحد المقبل بعد ضبطه من رجال ادارة المباحث الالكترونية pic.twitter.com/FcuILJCQCd — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) November 7, 2019

وكان الشاب قد أعلن في المسابقة المثيرة للجدل أنه سيمنح خلخال ذهب باهظ الثمن لأجمل سيقان، مشترطًا أن يتم إرسال صور السيقان من قبل الفتيات اللواتي يرغبن بالمشاركة بهذه المسابقة.

وأثارت المسابقة حالة استياء واسعة في البلد الخليجي المحافظ، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب واستدعائه والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت ”بالمنافية للعادات والتقاليد“.

وكان الشاب المتهم قد برر فعله بأنه بغرض التسلية وقد قام بحذف الفيديو من جميع حساباته، إلا أن هذا لم يحول بينه وبين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وسط مطالبات من النشطاء باتخاذ عقوبات تجاه الفتيات المشاركات في هذه المسابقة.