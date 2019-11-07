تونس.. إيداع المهرب ”وشواشة“ ومقرب منه في السجن

أصدر قاضي التحقيق الاقتصادي والمالي في تونس يوم الخميس، مذكّرتي إيداع بالسجن بحق المهرّب المعروف بـ“وشواشة“ وشخصٍ ثانٍ على علاقة بالقضية.

وكان المهرب المعروف بـ“وشواشة“ أوقف قبل أيام وصدر بحقه قرار بمنع السفر، إذ تمت إحالته على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، شمال العاصمة التونسية، التي تعهدت بالتحقيق معه.

ويُصنف ”وشواشة“ ضمن أكبر وأخطر المهربين في تونس، وتشمل نشاطاته عدة مجالات ويحظى بنفوذ واسع، وجاء قرار إيقافه ضمن الحرب التي تقودها الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية على الفساد والقضاء على المحتكرين والمهربين الذين أضروا بالاقتصاد التونسي.

يذكر أن ”وشواشة“ كان أوقف في الأول من حزيران/يونيو 2017 وأطلق سراحه بعد أسبوعين، قبل أن يعاد اعتقاله الأسبوع الماضي.