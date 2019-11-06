قتلت سائقًا حاول اغتصابها.. ”فتاة العياط“ تروي تفاصيل الحادث وكيف أنقذت نفسها (فيديو)

روت الفتاة المصرية ”أميرة“، المعروفة إعلاميًا باسم ”فتاة العياط ”، جانبًا من تفاصيل جريمة قتل السائق الذي حاول اغتصابها في إحدى المناطق الصحراوية وشغلت الرأي العام في مصر.

وقالت أميرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ”جيهان لبيب“ في برنامج ”90 دقيقة“ المذاع على قناة ”المحور“ الفضائية، إن ”السائق كان يريد أعز ما لدي وطلب مني شيء مش كويس ومكنشي ينفع أعمل كده“.

وأشارت أميرة إلى أنها نادمة على الخروج من المنزل بدون علم والدها، والثقة في شخص لا تعرفه أوصلها لارتكاب جريمة لم تتخيل عواقبها، لافتة إلى أن لحظة الاعتداء عليها كانت أصعب لحظات حياتها، ولكنها تمكنت من حماية نفسها وقتل السائق المعتدي.

وأكدت فتاة العياط أنها تعرضت لصدمة شديدة خلال فترة حبسها، مبينة أنه تم الإفراج عنها ولكن المحاكمة لا تزال جارية، لافتة إلى أنها سعيدة بالعودة لأهلها مرة أخرى.

وقررت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، إخلاء سبيل ”أميرة أحمد“، المحتجزة منذ يوليو /تموز الماضي على خلفية جريمة قتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها.

وكانت التحقيقات قد ذكرت أن الفتاة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى ”وائل.م“ سائق، ويوم الحادث بعد تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها ”وائل“ أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه لتسليمها الهاتف.

وبالفعل توجهت الفتاة للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل ”أ.ف“ سائق، فعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوي الغربي لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته اصطحبها داخل مدق جبلي وهددها بسكين محاولًا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليها، وسددت له عدة طعنات فسقط قتيلًا.

واعترفت الفتاة أمام قاضٍ بقتل المجني عليه دفاعًا عن شرفها، بعدما حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.