مصر.. السجن 7 سنوات لسائح أجنبي قتل والدته بسبب ”الخمر“

عاقبت محكمة مصرية، سائحًا أجنبيًا يحمل الجنسية الاستونية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بعد قيامه بقتل والدته بأحد الفنادق جنوب شرق البلاد.

وكانت بداية الواقعة عندما ورود بلاغ من قرية سياحية لشرطة السياحة بالغردقة، في شهر أبريل من عام 2017، يفيد إقدام سائح إستونى الجنسية على قتل والدته هالي جوفا 49 عامًا، حيث اعتدى المتهم عليها بالضرب حتى أحدث جرحًا قطعيًا برأسها، ما أدى لمصرعها.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم والمجني عليها يقيمان بإحدى غرف قرية سياحية جنوب الغردقة، وأن المتهم كان في حالة سكر، وحدثت مشادة كلامية مع والدته لتعنيفها له بسبب تكرار شرب الخمور، مما أدى إلى قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم من مواليد 1992 والمجني عليها من مواليد 1968، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها سالف الذكر عليه.