الأطباء أنقذوا رجولته.. امرأة تنتقم من زوجها بطريقة بشعة

نجح الأطباء في إنقاذ العضو الذكري لرجل صيني انتقمت منه زوجته الهندية بطريقة بشعة؛ حيث قطعت قضيبه بمقص لمعاقبته على خيانته لها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، انتظرت السيدة الهندية حتى غط زوجها البالغ من العمر 31 عامًا في النوم، ثم استخدمت المقص لقطع عضوه الذكري بالكامل تقريبًا.

وعانى الرجل من نزيف حاد، ولكن الأطباء تدخلوا بسرعة وأجروا جراحة طوارئ للسيطرة على النزيف وإعادة وصل عضوه الذكري المبتور مرة أخرى.

ولحسن الحظ، استعاد الرجل قدرته الطبيعية، وكشف الأطباء في مستشفى جامعة ”بكين الأول“ في الصين، القصة المرعبة، التي بدأت فصولها بإرسال الضحية إلى مركزين طبيين آخرين، ولكن تم نقله أخيرًا إلى مركز للمسالك البولية للمستشفى المذكور.

وشرح الأطباء أنه بعد عدة جراحات وإجراءات طبية مؤلمة تُرك الرجل يتعافى، وبعد 3 أيام فقط من العملية، بدأ يستعيد وظائفه الطبيعية، وعاد إلى المنزل من المستشفى بعد أسبوعين، ولكنه اضطر إلى استخدام قسطرة لمدة شهر.

وكتب الأطباء: ”بعد 3 أشهر، استعاد المريض قدرته الجنسية بالكامل وأصبح قادرًا على الجماع مرة أخرى، ولكنهم لم يحددوا ما إذا كان قد استأنف علاقته مع زوجته أو شريكة أخرى بعد الحادث“.