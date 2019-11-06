حبس كويتية حصلت على جنسيتين ووظيفتين وتزوجت رجلين

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قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مواطنة لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف. وكانت المواطنة الكويتية قد تزوجت بموجب الجنسيتين من رجلين وحصلت على وظيفتين. واثارت الواقعة تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المعلقين: ”كل شي يهون الوظيفه والجنسيتين بس بعرف شلون تعدل بين…