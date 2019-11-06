اتهام إماراتية بالتسبب بوفاة أبنائها الـ7 في حريق

وجهت هيئة محكمة دبا الفجيرة للإماراتية سليمة خميس الصريدي، تهمة التسبب بالخطأ في وفاة أبنائها السبعة، الذين قضوا في حريق شب في منزلهم قبل نحو عامين، فيما تقرر حجز الحكم لجلسة 18 من الشهر الجاري.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، أوضحت المحكمة أن الأم تسببت بوفاة 7 من أبنائها نتيجة استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون، بعد أن شب حريق بصالة المنزل، حيث ثبت وفق التقارير الطبية استنشاق الأبناء غازا ساما ناتجا عن احتراق كنبات صالة المنزل، كون باب الغرفة الوحيد المؤدي إلى خارج المنزل كان مغلقا، ما أدى إلى تسمم الأبناء جميعا دون أن يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم أو الخروج لطلب المساعدة.

وكانت الأم المكلومة محل تعاطف واسع في الإمارات دون أن يتضح على الفور متى تم التحول في قضيتها إلى المحاكمة.

واندلع حريق في يناير/كانون الثاني 2018، بمنزل في الفجيرة أسفر عن وفاة 7 أشقاء (4 بنات و3 أولاد) تراوحت أعمارهم بين 15 و5 أعوام، نتيجة الاختناق بالدخان.

وورد بلاغ لشرطة دبا الفجيرة بشأن الحريق، من والدة الأطفال (المتهمة) بتعرض منزلها لحريق وأن أبناءها داخل المنزل، وعند وصول فرق الإنقاذ للمنزل، عثر الأطفال السبعة وقد فارقوا الحياة، كون البلاغ ورد متأخرا، ما صعّب من فرص نجاتهم.