مصر… إخلاء سبيل ”فتاة العياط“ المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد، التي قتلت سائقًا حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فتاة العياط“.

وأحدثت الواقعة التي جرت في يوليو/تموز الماضي، ضجة واسعة، وشغلت الرأي العام لفترة طويلة في مصر؛ كون القاتلة مراهقة، حيث بدأت الواقعة بمحاولة استدارج سائق ”ميكروباص“ للفتاة إلى منطقة صحراوية وحاول اغتصابها تحت تهديد السلاح فذبحته بسكين.

وفي التفاصيل كشفت التحريات، أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية بشخص يدعى ”وائل.م“ سائق، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت بصديقها ”وائل“ أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه لتسليمها الهاتف.

وبالفعل توجهت الفتاة للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل ”أ.ف“ سائق، فعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوي الغربي لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته اصطحبها داخل مدق جبلي وهددها بسكين محاولًا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليها، وسددت له عدة طعنات فسقط قتيلًا.

واعترفت الفتاة أمام القاضي بقتل المجني عليه دفاعًا عن شرفها، بعدما حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.

وتمت محاكمة ”أميرة“ أمام محكمة الطفل بالجيزة، كونها قاصرًا لم تكمل الـ18 عامًا، وتم تجديد حبس ”أميرة“، أكثر من مرة حتى جاء قرار إخلاء سبيلها اليوم الثلاثاء.