قتلت أحد أفرادها.. اعتقال عصابة من 20 فردًا سرقت ملايين الريالات بالسعودية

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي يتألف من 20 باكستانيًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن المتحدث الإعلامي للمنطقة قوله، إنه ”إثر تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة الكيابل الكهربائية وتم القبض على أفراده وعددهم 20 متهمًا من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس“.

وأضاف أن ”معلومات كانت قد وردت عن تورط المتهمين بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم“.

وأكد المتحدث الإعلامي، أن المتهمين أقروا بارتكاب 21 جريمة سرقة كيابل بلغت قيمتها ما يقارب الـ 9 ملايين و70 ألف ريال (ما يعادل 2,449,900 دولار) بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل، كما قاموا بقتل أحد المشاركين معهم وأحرقوا جثته ودفنوها في جدة، لخلاف بينهم بشأن تصريف المسروقات.