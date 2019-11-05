بعد تعرضهم للاحتيال.. محكمة سعودية تعيد 30 شقة سكنية لأصحابها

تمكن 30 موطنًا سعوديًّا من استرجاع شققهم السكنية لملكيتهم الخاصة بعد أن تعرضوا لعملية خداع واحتيال من قبل مالك شركة متخصصة في بناء وبيع شقق التمليك بحي ”العوالي“ في مكة المكرمة.

وحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة أصدرت حكمًا لصالح 30 سعوديًّا بعدما عُرضت شققهم السكنية للبيع بالمزاد العلني بعد مطالبات مالية طالت صاحب الشركة الهارب.

وقررت المحكمة إبطال الرهن على المبنى السكني المباع شقق تمليك لمواطنين؛ بعد أن تبين أن الرهن حدث بعد 3 سنوات من بيع الشقق للملاك.

وفي وقت سابق، تفاجأ المتضررون بمكتب تثمين يقوم بتصوير البناية في حي العوالي ويسأل عن مكوناتها وتفاصيلها وتصدى له الملاك بسؤاله عن طبيعة مهمة المكتب وأفادهم الموظف بأن صاحب البناية عليه مطالبات مالية وأن العمارة محجوزة للعرض في مزاد علني.

وقال ملاك الشقق، إن ”صاحب الشركة درج على بناء عمائر من خلال مساهمات الراغبين في تملك الشقق واستلام مبالغ منهم مقدمًا على أن يتم استكمال المتبقي بعد الفراغ من البناء“.

وأضافوا أنهم ”سددوا مبالغ لصاحب الشركة ووقعوا عقودًا رسمية مقابل أن يتولى المالك مهمة الإفراغ بالمحكمة، غير أنهم فوجئوا بمماطلته في الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات الرسمية في البلدية، وبعد مضي 5 سنوات من المطالبات توارى المالك عن الأنظار هاربًا إلى خارج البلاد“.