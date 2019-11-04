الأمن السعودي يعتقل سوريًا عنّف طفله

تمكنت الأجهزة المختصة في السعودية اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على رجل سوري الجنسية قام بتعنيف طفله البالغ من العمر 7 أعوام، بعد أن انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعرض الطفل للتعنيف والإيذاء من قبل والده.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ”إن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع الوزارة تمكنت من التوصل لمسكن الطفل السوري المعنَّف، وألقت القبض على والده“، وفق ما نقله موقع ”أخبار24“ المحلي.

بالتنسيق مع الجهات الأمنية توصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى مسكن الطفل السوري المعنف، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول متحدثاً عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، وبدت عليه آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب. pic.twitter.com/vMwW8nSSDX — ‏﮼خاااالد،الشمري???? (@HlQVGEOUj8NzqU5) November 4, 2019

وأضاف المسؤول السعودي، أن الأجهزة المختصة ”نقلت الطفل إلى المستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته“، مشيرًا إلى أنه ”ستتم إحالة الأب السوري إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه“.