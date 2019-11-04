الكويت.. إحالة 5 مواطنين و3 وافدين للسجن المركزي بقضية ”السجين النصاب“

أمرت محكمة الجنايات في دولة الكويت بالقبض على 5 مواطنين و3 وافدين (سوري ومصريَّيْن) شركاء مَن يُعرف باسم ”السجين النصاب“ في غسل أموال والاستيلاء على مليونين ونصف المليون دينار من رجال أعمال و“فاشينيستات“ وشخصيات مشهورة، وإحالتهم للسجن المركزي، وذلك بعد قرار صادر سابق بالإفراج عنهم من قبل قاضي التجديد.

ووفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، فإن قرار القبض تزامن مع منعهم من السفر، إضافة إلى استمرار حبس مواطن بالقضية.

وأثارت قضية ”السجين النصاب“ الرأي العام في الكويت، بعد الكشف عنها في أغسطس/ آب الماضي، إذ تسببت بإحالة مدير السجن المركزي و26 ضابطًا وعسكريًّا على الأقل، إلى التحقيق، بعد قيام سجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة للنصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته.

وكان ”السجين النصاب“ (وهو عشريني) يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن.

وذكرت سيدات أعمال وشهيرات في مواقع التواصل وفنانة، أن السجين أوهمهن بشراء عقارات ثم قام بسرقة أموالهنّ.