أب يقتل زوجته و3 من أولاده بطريقة مروعة

شهدت بلدة سطيف شرقي الجزائر، يوم الأحد، جريمة مروعة راح ضحيتها 4 أفراد من أسرة واحدة، خنقًا على يد رب الأسرة.

وقالت مصادر محلية، إنه ”تم العثور على الضحايا الأربع، جثثًا هامدة داخل المسكن العائلي في قرية أولاد صابر بولاية سطيف، بينما سلم الجاني نفسه لسلطات الدرك الوطني الجزائري“.

وأضافت المصادر أن ”المتهم الرئيس وعمره 47 عامًا، كان يقوم بفعلته مع كل ضحية داخل غرفة فردية ويعمد إلى خنقهم بواسطة حبل“.

ووقعت الحادثة عقب نشوب خلاف عائلي بين الزوجة الضحية والجاني؛ على خلفية تحويل المسكن، إذ كانت الزوجة تنوي العودة لأهلها في حالة غضب شديد، لكن الزوج أجهز عليها ثم كرر فعلته مع ثلاثة من أولاده.