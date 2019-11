مسجد الراشد.. الكويت تحقق في ”هوشة“ خطبة الجمعة

View this post on Instagram

.تسببت فوضى داخل مسجد سعود الراشد في دولة الكويت، حيث كان يتم نقل خطبة الجمعة مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، في توقف خطيب الجمعة الشيخ عيسى الظفيري عن متابعة خطبته. وكان تلفزيون دولة الكويت ينقل الخطبة، التي بدأها الشيخ الظفيري للتو، قبل أن يضطر للتوقف والصمت التام؛ بعد تصاعد أصوات، لم يتبين سببها، وارتباك مصلين داخل المسجد، في حين سُمع أحدهم يقول بصوت عال: "وسع.. وسع". ولم تعلق أي جهة رسمية بشأن الواقعة أو سببها إلى حد اللحظة، لكن مقطع فيديو لأحد المصلين داخل المسجد، رصد شخصًا من غير المعروف إن كان قد سقط على الأرض وحاول رجال الأمن مساعدته، أم أن رجال الأمن قاموا بضبطه؛ ما أدى إلى ارتباك بين المصلين وتحلقهم حول الشخص. وذكرت صحيفة "الراي" المحلية، أن رجال الأمن ألقوا القبض على كويتي ادعى أنه يحمل قنبلة في المسجد خلال خطبة الجمعة، وتبين أنه مختل عقليا. وتم ضبط الكويتي الذي كان يصرخ قائلا "معي قنبلة.. ورح أفجرها"، ما تسبب بإرباك بين المصلين داخل المسجد وخارجه. وأحيل الشخص المختل إلى جهات الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية. في حين فتحت وزارة الإعلام تحقيقا مع طاقم فريق التصوير والبث التلفزيوني بشأن تصوير المقطع الذي تم بثه على الهواء مباشرة. بدوره، قال شاهد عيان، أكد أنه كان موجودا خلال الخطبة، في مقطع فيديو، إيضاحا للحادثة، أن "رجلا ملتحيا مكشوف الرأس دخل المسجد، ثم استأذن من الشيخ أن يسأله سؤالا، لكن الشيخ استرسل في الخطبة، فصار الرجل يقترب أكثر وأكثر من المنبر، ويصر على سؤال الشيخ، فطلب منه أحد الأشخاص المغادرة، فوضع الرجل يده في جيبه، ما أثار ارتباكا، وتدخل رجال الأمن، الذين حاولوا السيطرة عليه، في حين هدد الرجل قائلا "ابلكزك.. مثل ما لكز موسى الإسرائيلي"، ولاحقا صار يصرخ "غزة، غزة، أين أنتم من غزة"، حتى تمكن رجال الأمن من السيطرة عليه".وأضاف الشاهد أن الرجل كان يحمل بيده حجرا أبيض اللون بداخله قطعة حديد.