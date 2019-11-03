مسجد الراشد.. الكويت تحقق في ”هوشة“ خطبة الجمعة

ما تزال السلطات الكويتية تحقق في الواقعة الغريبة التي شهدها مسجد في البلاد وتم بثها على الهواء مباشرة أثناء نقل التلفزيون الرسمي وقائع خطبة الجمعة، ما دعا وزارة الإعلام إلى فتح تحقيق مع طاقم التلفزيون لعدم قطع البث المباشر للخطبة بعد بدء الواقعة.

وجرت الواقعة داخل مسجد سعود الراشد بالعديلية، وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن القضية أصبحت في عهدة رجال المباحث، حيث يتم التحقيق مع المتهم، الذي تبيّن أنه مواطن يبلغ من العمر 23 عاماً ويدّعي أنه فتح حديثاً ملفاً في الطب النفسي، وما زال التحقيق معه جارياً، خصوصاً بعدما تم الاشتباه بأنه كان في حالة غير طبيعية.

وفي رواية لأحد المصلين، تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سرد المتحدث ما حصل في المسجد، قائلا: ”إن رجلا ملتحيا مكشوف الرأس دخل المسجد، ثم استأذن من الشيخ أن يسأله سؤالا، لكن الشيخ استرسل في الخطبة، فصار الرجل يقترب أكثر وأكثر من المنبر، ويصر على سؤال الشيخ، فطلب منه أحد الأشخاص المغادرة، فوضع الرجل يده في جيبه، ما أثار ارتباكا، وتدخل رجال الأمن، الذين حاولوا السيطرة عليه، في حين هدد الرجل قائلا سأوكزك.. مثل ما وكز موسى الإسرائيلي، ولاحقا صار يصرخ غزة، غزة، أين أنتم من غزة، حتى تمكن رجال الأمن من السيطرة عليه“.