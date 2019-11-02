والده يجبره على التسول في جازان.. طفل سوري معنّف يثير استعطاف السعوديين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو لطفل، وقد بدت عليه آثار تعنيف أسري، ما استدعى مطالبات واسعة بمحاسبة والده.

ودشّن مغرّدون وسمًا على ”تويتر“ يحمل اسم #طفل_سوري_معنّف؛ صعد للترند العالمي، طالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتدخّل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.

#طفل_سوري_معنف الطفل ايقونه لا تعنف !!!

بإي ذنب تغتال برأتهم .. بتحميلهم مالا طاقه لهم به ..

) pic.twitter.com/U6ZeOUOX5V — hassah onazy (@Hassah2100) November 2, 2019

ويُظهر مقطع فيديو طفلًا سوريًا وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده، كما ذُكر في المقطع، حيث إنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وعلى الفور أعلن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه جرى اتخاذ اللازم تجاه الواقعة، فور تلقيه بلاغات بخصوص الفيديو.

وبدا في المقطع المتداول الطفل الذي لم یتجاوز السابعة من العمر وھو یعاني من إصابات في جبھته وإحدى عینیه، حيث قال الطفل في المقطع إنه یتعرض للضرب من قبل والده.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة والد الطفل، مستهجنين في الوقت نفسه التصرف الذي أقدم عليه، وكتبت إحدى المغردات: ”أنا أبي اتبنى هذا الطفل وادفع رسوم الإقامة عنه بس لا ترسلونه لسوريا.. وش مصيره الحين هل الوزارة عندها استثناء للحالات الإنسانية ولا امنظام نظام؟“.

فيه أشخاص والله حرام عليهم نعمة الأطفال، لكن ما يحس بنعمتهم الا من فقدهم اللهم ارزق كل محروم الذرية الصالحة، وارحم كل طفل عند أشخاص معنفين????????. لحظة تعنيف الطفل تصًوير آمه ٌ:: ???? : @SaudiiNews2

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الفيديوُ كآملً هنآ ???? : @SaudiiNews2#طفًل_سوُري_معَنف pic.twitter.com/Wwr7iV834o — البراق مريط (@sswwa2012) November 2, 2019

آخرون ربطوا بين فقر الأسرة وإجبار الوالد للطفل على التسول، حيث قال أحدهم: ”فيه أشخاص والله حرام عليهم نعمة الأطفال، لكن ما يحس بنعمتهم إلا من فقدهم اللهم ارزق كل محروم الذرية الصالحة، وارحم كل طفل عند أشخاص معنفين“.

وغرّدت أخرى تدعى ”نور“: ”نرجع ونقول اللي مو قد الخلفة لا يخلف حسبي الله ونعم الوكيل“، بينما كتبت ”جواهر محمد“: ”هارب من الحرب وأبوه أشنع من الحرب، أنا ما أحب أشوف طفل بريء بهذا الشكل“.

نرجع ونقول اللي مو قد الخلفة لا يخلف حسبي الله ونعم الوكيل ????????. #طفل_سوري_معنف pic.twitter.com/SMEfDAAVra — Noor (@Noor84749147) November 2, 2019