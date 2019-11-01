السعودية.. إطلاق وابل من الرصاص على سكن معلمين في محافظة رنية

بدأت السلطات الأمنية في السعودية، التحقيق في استهداف مقر سكن معلمين بمركز تابع لمحافظة رنية، في منطقة مكة المكرمة، وهي حادثة مجهولة الدوافع والفاعلين إلى الآن.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن الهجوم وقع فجر الثلاثاء الماضي، عندما استيقظ 4 معلمين على صوت وابل من الرصاص استهدف مقر سكنهم القريب من المدرسة التي يعملون فيها في الضاحية الجنوبية من محافظة رنية.

وأضافت أن الهجوم وقع بسلاح رشاش، وأصاب سكن المعلمين، وعددًا من مركباتهم المتوقفة أمامه، دون أن ترد أي تفاصيل عن إصابات في الحادث.

ولم تظهر بعد أي تفاصيل من التحقيقات التي تجريها شرطة محافظة رنية، سواء عن المهاجمين ودوافع الهجوم.

كما لم تعلق وزارة التعليم أو إدارتها المسؤولة في محافظة رنية على الحادثة.