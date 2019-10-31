عصابة مغربية تستخدم ”التنويم المغناطيسي“ لسرقة الضحايا (صورة)

تقدمت سيدة مغربية بشكوى إلى المصالح الأمنية بمدينة مراكش، تتهم من خلالها إحدى عصابات ”السماوي“ المعروفة بإتقانها أسلوبًا سحريًا في السيطرة على الضحايا، بتنويمها مغناطيسيًا هي وطفلتها ذات الأربع سنوات، وخطفها وسلبها مصوغات ذهبية بقيمة 2000 دولار، ومبلغًا ماليًا قدره 5000 دولار.

وأفادت السيدة وتدعى خدوج في التفاصيل، بأنهم قاموا برشها بمادة سائلة هي وابنتها، ثم توجهت نحوها فتاة مع العصابة وبدأت تتحدث معها في مواضيع عائلية حتى كسبت ثقتها، وبعدها اصطحبتهم الضحية إلى منزلها حيث أعطتهم المجوهرات، ثم إلى البنك الذي سحبت منه المال ومنحتهم إياه وهي فاقدة كل السيطرة على تصرفاتها.

وأضافت المشتكية، التي تعرضت للسرقة، يوم الثلاثاء الماضي، أنهم اصطحبوها ليلتها مع ابنتها في سيارة زرقاء إلى شقة بحي ”المحاميد“، ثم أعادوها صباح الأربعاء إلى حي ”ازيكي“، وهي لا تزال تحت تأثير طلاسمهم، حسب موقع ”برلمان.كوم“ المحلي المغربي.

وطالبت السلطات الأمنية بالاطلاع على كاميرات المراقبة الخاصة بجيرانها وبإحدى المؤسسات التعليمية، لتحديد هوية الفاعلين ورقم سيارتهم.

وكانت المديرية العامة للأمن العام بالمغرب، قد نشرت أمس الأربعاء، على حسابها في تويتر، تحذيرًا من عصابات ”السماوي“ التي انتشرت بالمغرب بشكل مخيف خلال الفترة الأخيرة.

وأرفقت التحذير برسم توضيحي، يبين كيف يستطيع ممارسو هذا النوع الغريب من النصب، التخفي في هوية مشعوذين، يمتلكون قوى خارقة، ويكونون مصحوبين في أغلب الأحيان بامرأة.

وأشارت إلى مدى فاعلية عمليات نصب “السماوي”، التي غالبًا ما يروح ضحيتها أشخاص يؤمنون بالقوى الخارقة، ممن يسلمون كل ممتلكاتهم للنصاب، بحجة أنه سيعمل على تطهير كل ما سيحصل عليه.