مقتل فتاة رميًا بالرصاص في منزل عائلتها شمال الأردن

لقيت فتاة أردنية حتفها، إثر إصابتها، فجر اليوم الخميس، بعدة أعيرة نارية، داخل منزل عائلتها، في بلدة الشونة الشمالية، الواقعة في محافظة إربد شمال الأردن.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في البلاد، إن مديرية شرطة غرب اربد، تلقت بلاغاً حول تعرض فتاة للإصابة بطلقات نارية داخل منزلها، حيث تم إسعافها إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في منطقة الشونة، ولكنها سرعان ما فارقت الحياة، وفقاً لجريدة ”الغد“ المحلية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، حيث أظهرت التحقيقات الأولية الاشتباه بأن يكون شقيقها وهو حدث هو من أطلق النار عليها.

وأمرت الأجهزة الأمنية، بتحويل جثتها لمركز الطب الشرعي في إقليم شمال الأردن، لتحديد سبب وفاتها.