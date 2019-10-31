طبيب أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن وفاة الملياردير جيفري ابستاين

كشف الدكتور مايكل بادن، أخصائي الطب الشرعي في أمريكا، مفاجأة حول وفاة الملياردير جيفري إبستاين.

وقال الطبيب الأمريكي بادن، إن جثة الملياردير، تحمل علامات القتل العنيف عن طريق الخنق وليس الانتحار، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وشرح بادن خلال مقابلة في برنامج ‘Fox & Friends’ ، استنتاجاته حول الطبيعة المشبوهة لوفاة إبستاين بعد اكتشافه ميتًا في زنزانته في الـ 10 من أغسطس.

وأوضح الطبيب أن النتائج تتفق أكثر مع الخنق، قائلًا: ”في تشريح الجثة في اليوم الأول كانت هناك نتائج غير مألوفة“.

ووصف بادن الذي تم تعيينه من قبل شقيق إبستاين لتشريح الجثة، كيف عانى جيفري البالغ من العمر 66 عامًا من كسرين أحدهما على اليسار والآخر على الجانب الأيمن من الحنجرة، كما أصيب ايضًا بكسر في عظم اللثة الأيسر.

وقال بادن: ”هذه الكسور الثلاثة غير معتادة في عمليات الانتحار وقد تحدث بشكل أكبر في عمليات الخنق“.

وأضاف بادن البالغ من العمر 85 عامًا: ”لم أر شيئًا كهذا خلال عملي لمدة 50 عامًا“.

كان بادن عمل في قضايا الرئيس جون ف. كينيدي ، وفيل سبيكتور ، وآرون هيرنانديز ، وأكثر من ذلك، وكان له مسيرة مهنية واسعة، إذ فحص أكثر من 20 ألف جثة.

وكان جيفري إبستاين يحاكم بتهمة الانتهاك الجنسي بحق قاصرات قبل أن يعثر عليه ميتًا داخل زنزانته.