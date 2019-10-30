سيدة بالإمارات تقاضي زوجها لتصويرها وإرسال الفيديو لوالدتها

قررت سيدة في أبوظبي بدولة الإمارات الانتقام من زوجها بعد اعتدائه عليها بطريقتها الخاصة، حيث رفعت دعوى قضائية ضده، تتهمه فيها بالاعتداء على خصوصيتها، لقيامه بالتقاط مقطع فيديو لها، وإرساله إلى والدتها.

وأحيل الزوج إلى المحاكمة، بثلاث تهم، وهي الاعتداء على خصوصية المجني عليها بإرسال مقطع فيديو عن طريق ”واتساب“، والاعتداء على سلامة جسدها بالتسبب لها بإصابات، وسبها بألفاظ خادشة للحياء.

وكادت دعوى الزوجة أن تتسبب بحبس الزوج 6 أشهر مع الإبعاد عن الدولة وإغلاق شبكة الاتصالات التي يستخدمها، لولا أن المحكمة العليا تدخلت لإلغاء الحكم، مرجعة ذلك إلى وجود رابط الزوجية بين الطرفين، وانتفاء توافر العلانية تبعًا لقانون تقنية المعلومات، كونه لم يطلع على محتوى الفيديو سوى شخصين فقط.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن الواقعة بدأت حين تقدمت سيدة بدعوى قضائية تتهم فيها زوجها بانتهاك خصوصيتها لالتقاط مقطع فيديو لها وإرساله عبر ”واتساب“، واعتدائه على جسدها وسبها، وعليه صدر الحكم ضد الزوج.

لكن الزوج طعن على الحكم، حيث قال إنه لم يقم بإرسال المقطع سوى لوالدة زوجته فقط، وذلك بقصد إثبات سوء سلوك زوجته لا غير.

وأيدت المحكمة طعن الزوج، حيث أوضحت أن تصوير الشاكية وإرسال مقطع الفيديو لوالدتها لإطلاعها على سلوك ابنتها، هو أمر خاص بهم لم يطلع عليه أحد آخر، ومن ثم فإنه ليس هناك أي انتهاك للحرية الخاصة ولا ينطبق عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.