تفحيط مستهتر بالإمارات يقود صاحبه إلى السجن (فيديو وصور)

عاقبت محكمة مرور العين في دولة الإمارات، شابًا خليجيًا، بعد استعراض خطر بمركبته (تفحيط) على شارع عام، تسبب بإتلافه. كما تمت إدانته بقيادة مركبة دون لوحة أرقام، وقضت بحبسه 3 أشهر وتغريمه 40 ألف درهم (10,126 دولارًا)، إضافة إلى مصادرة مركبته ووقف العمل برخصة القيادة 3 أشهر.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر الشاب الذي استعرض في مركبته خلال فترة المساء، بشكل خطر على شارع عام، وظهر إلى جانبه مرافق آخر، فيما تسبب استعراضه بالمركبة بترك آثار على الشارع العام وإتلافه.

يذكر أن ممارسة ”التفحيط“ تقليد رائج لدى الشبان في دول الخليج، في حين تحاول الأجهزة الأمنية الحد من هذه الظاهرة عبر إقرار العقوبات الصارمة، لما تتسبب به هذه الظاهرة من حوادث خطيرة، تنتهي أحيانًا كثيرة بالوفاة.