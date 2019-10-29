بحيلة شيطانية.. مصري يستأجر مسجلين خطرًا لقتل طليقته وابنه

شهدت مدينة ”السلام“، إحدى مدن شرقي العاصمة المصرية القاهرة، واحدة من الجرائم البشعة، عندما استأجر رجل أربعيني اثنين من المسجلين خطرًا لقتل طليقته وابنه، بغرض سرقتها.

وتشير التفاصيل إلى أنّ ”إبراهيم. م“ 42 سنة، استأجر مسجلين خطرًا هما ”سلامة. م“ 29 سنة، و“ربيع. ح“ 33 سنة، بغرض تنفيذ عملية قتل طليقته وابنه؛ بهدف سرقة 300 ألف جنيه ”18.7 ألف دولار“، قال إنّ زوجته السابقة خبّأتها داخل مخزن صغير بالشقة.

واتفق الرجل، وفق التحقيقات، مع المسجلين على الحصول على ثلث المبلغ في حال قتلها والاستيلاء على المبلغ.

قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا يفيد بمقتل سيدة وسرقة شقتها، وإصابة الابن بإصابات خطيرة، فتحركت قوة أمنية وتبين صحة الواقعة، وبتتبع أثر المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الجناة.

واعترف المتهمان بقتل المجني عليها ”سناء. م“ 35 سنة، وإصابة الابن، بهدف السرقة بتحريض من طليقها.

وفي يوم الواقعة أعطى طليق المجني عليها للمتهمين عنوان الشقة ومفتاحها، وصورًا شخصية لطليقته، وأثناء دخولهما استيقظت الضحية فضرباها بآلة حادة على رأسها حتى لفظت أنفاسها، وضربا نجلها على ظهره، لكنه لم يفارق الحياة، ثم أخذا الأموال وهربا.