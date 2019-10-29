تأجيل قضية الشيخ الكويتي عبدالله سالم

أجلت محكمة الجنايات في دولة الكويت قضية الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، المتهم بالإساءة للضابط في وزارة الداخلية صالح الراشد؛ على خلفية مكالمة هاتفية تم تسجيلها، كما رفضت إخلاء سبيله، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة التهديد والابتزاز للشيخ الكويتي، لتصبح القضية جناية وليست جنحة.

وانتشر مقطع صوتي لمكالمة هاتفية بين أحد الأشخاص والضابط ”الراشد“، قيل إنه الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات، وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

بدوره، أكد الضابط أنه رفض المعاملة؛ كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدًا أنه ”سيحال إلى التحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن أبوك على أبو اللي يابك تفو عليك“.

يذكر أن الشيخ عبدالله السالم سبق أن تم الحكم بسجنه 3 أعوام، وصدر عفو عنه في العام 2017، بعد عام على سجنه؛ إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.