القضاء الأسترالي يصدر حكمه بحق قاتل الشابة من ”عرب إسرائيل“ آية مصاروة

أوقعت المحكمة العليا الأسترالية، يوم الثلاثاء، أقصى عقوبة، وهي السجن 36 عامًا، على شاب عمره 20 عامًا؛ لإدانته باغتصاب وقتل الطالبة آية مصاروة، وهي من عرب إسرائيل، في ملبورن هذا العام.

وكانت آية البالغة من العمر 21 عامًا، في طريق عودتها إلى المنزل بعد قضاء الليل مع أصدقاء في ملبورن، عندما تعرضت للهجوم، في يناير/ كانون الثاني.

واعترف كودي هيرمان بضرب آية بقضيب معدني واغتصابها ثم إشعال النار فيها.

وقالت القاضية إليزابيث هولينجويرث، لدى النطق بالحكم: ”يجب أن تكون حرية المرأة في السير بالشارع بمفردها مكفولة دون خوف من تعرضها لهجوم عنيف من غريب“.

ولا بد أن يقضي هيرمان في السجن 30 سنة، قبل أن يكون مؤهلًا للحصول على عفو عن باقي المدة.

وكانت آية تدرس في الجامعة، في ملبورن.

وشارك محتجون على مقتلها بمسيرات في مختلف أنحاء أستراليا، مطالبين بتوفير أجواء آمنة للنساء.

وسافر سعيد والد آية إلى أستراليا لحضور النطق بالحكم، وقال للصحفيين وهو يغالب دموعه، إنه سيظل يتذكر ابنته كإنسانة سعيدة تقدم يد المساعدة للآخرين.

وأضاف قائلًا بعد الحكم، إنها ”لم تفرق بين الناس أيًا كان دينهم أو بلدهم أو لونهم… أحبت كل الناس، كل البشر“.