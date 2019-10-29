الكويت.. صدور الحكم على مصري قتل زوجته بسكين أمام أولادها

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا للمصري قاتل زوجته اللبنانية طعنا بسكين داخل مسكنهما في منطقة حولي مطلع أغسطس/آب 2017، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام كويتية اليوم.

عاجل / محكمة التمييز تؤيد الإعدام شنقاً للمصري قاتل زوجته اللبنانية طعنا بسكين داخل مسكنهما في منطقة حولي مطلع أغسطس العام 2017. pic.twitter.com/MCc4wB7Xgz — المجلس (@Almajlliss) October 29, 2019

وبدأت الواقعة، مع صراخ الأطفال الثلاثة إثر الجريمة التي حدثت أمام أعينهم، فهرع الجيران إلى المنزل ليجدوا الزوجة، رحمة كاعين، غارقة في دمائها، بعد أن وجه لها زوجها أكثر من 7 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بما في ذلك وجهها.

وقال القاتل في التحقيقات آنذاك، إنه كان خارج المنزل وأثناء عودته، شاهد شخصين ينزلان من سلم البناية، فدخل في قلبه الشك وازدادت شكوكه حين لم يجد أبناءه في الشقة بل عند الجيران، مضيفا أنه أحضر المصحف حينها وطلب من زوجته أن تقسم بأن أحدا لم يكن في المنزل، فرفضت بإصرار مرددة ”أنا لا أقبل أن تشك بي وأنا زوجتك وأم أبنائك“، وفي هذه الأثناء حضر الأطفال الثلاثة.

وادعى القاتل، الذي يدعى ”هيثم“، أنه وبإصراره على زوجته للقسم، توجهت للمطبخ وأحضرت سكينا وهددته به، فما كان منه إلا أن دافع عن نفسه بأن حمل مزهرية زجاجية وضربها بها فسقطت زوجته وسقطت السكين من يدها، فتناول السكين وأخذ يطعنها بها بشكل لا شعوري.