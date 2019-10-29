التحقيق مع المخرج التونسي النوري بوزيد بشبهة فساد لدعم فيلمه ”عرايس الخوف“

كشف مصدر من داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس لـ ”إرم نيوز“، أن الهيئة بدأت التحقيق في تصريح المخرج التونسي النوري بوزيد، أنه تحصل على دعم لفيلمه ”عرايس الخوف“ من لجنة الدعم في وزارة الثقافة لأنه كان مسنودًا ومدعومًا.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الهيئة سوف تستمع إلى النوري بوزيد بخصوص حديثه عن الحصول عن الدعم بطريقة ”مشبوهة“ ومن ثم ستستمع إلى ”لجنة دعم الأفلام“ التابعة لوزارة الثقافة التونسية ومن ثمّ تتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود شبهة فساد.

وأكد المصدر، أن الهيئة تلقت بلاغًا من إحدى الصحفيين الحاضرين ضد النوري بوزيد، وأنها تعاملت مع هذا البلاغ بكل جدية.

وكان المخرج التونسي النوري بوزيد، أكد أثناء تقديم فيلمه ”عرايس الخوف“ في افتتاح أيام قرطاج السينمائية أنه تمكن من الحصول على الدعم من لجنة ”دعم الأفلام“ في وزارة الثقافة التونسية لأنه كان مسنودًا من عدة أطراف لم يسمّها.

وأثار تصريح النوري بوزيد الكثير من الجدل في الوسط الصحفي، حيث اعتبر كثيرون أن النوري بوزيد اعترف رسميًا أنه تحصل على الدعم عن ”طريق المحاباة والمحسوبية“ في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الثقافة دعم آلاف المخرجين الشبان.

يذكر، أنه تم عرض فيلم ”عرايس الخوف“ للنوري بوزيد، في افتتاح أيام قرطاج السينمائية (دورة نجيب عياد).

ويروي الفيلم قصة الشابتين زينة ودجو، في رحلة عودتهما من سوريا إلى تونس في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013، ويسلط الضوء على تفاصيل هروبهما من تنظيم ”داعش“، إلى مجتمع يرفض أن يغفر فعلتهما، لتنتهي حكايتاهما بشكل مختلف.